Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı - Haber
Malatya, Yerel

Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı Malatya'da fırının bacasından iş yerine sızan dumandan etkilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

01.04.2020 02:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 02:35
Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'da fırının bacasından iş yerine sızan dumandan etkilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, G.B.'ye ait fırından duman çıktığını gören çevredeki esnaf iş yerine gittiğinde G.B.'yi dumandan etkilenmiş halde buldu.

Yoğun dumanın kapladığı iş yerinde esnaf ve çevredeki vatandaşların yardımı ile dışarı çıkarılan G.B. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, itfaiye ekipleri iş yerinin baca bölümünde bir süre çalışma yaptı.

Hastaneye kaldırılan G.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken,olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı Haber
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar Haber
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haber
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haber
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz...
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Guido Senia Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Milli Wuhan Rusya
Şu an buradasınız: Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 03:35:48. #1.15#
title