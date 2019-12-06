Malatya'da iş yeri yangını maddi hasara yol açtı
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Malatya'da iş yeri yangını maddi hasara yol açtı

Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

06.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:28
Malatya'da iş yeri yangını maddi hasara yol açtı

'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde yanan eşyalara 3 araç ve 7 personelle müdahale etti.

Ekiplerin köpük sıkarak kontrol altına aldıkları yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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