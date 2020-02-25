Malatya'da iş yeri yangını: 1 yaralı
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Malatya'da iş yeri yangını: 1 yaralı

Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangında iş yeri sahibi yaralandı.

25.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:28
Malatya'da iş yeri yangını: 1 yaralı

'da bir iş yerinde çıkan yangında iş yeri sahibi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kent merkezinde 'nde bir iş yerinde yanıcı maddeyle soba yakılmak istendiği sırada yangın çıktı.

İş yeri sahibi yangında yaralanırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 3 araç 10 personelle müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: AA
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