Malatya'da iş yeri kurşunlamayla hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Malatya'da, iş yeri kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, iş yeri kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sancaktar Mahallesinde iş yeri kurşunlama olayına karıştığı belirlenen şüpheliler M.G. ile İ.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı. İş yeri kurşunlamada kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli M.G. İstanbul'dan 15 adet çalıntı cep telefonunu getirdiğini itiraf etti, çalıntı telefonlardan 10'u ele geçirildi.

Yapılın çalışma neticesinde iki farklı mahallede meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile bir inşaattan 15 bin lira değerindeki kablo hırsızlığı olaylarının da faillerinin M.G. ve İ.Ç. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar M.G., ve İ.Ç,. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş