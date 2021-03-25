Malatya'da iş yeri kurşunlamayla hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da iş yeri kurşunlamayla hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da iş yeri kurşunlamayla hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Malatya'da, iş yeri kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan 2 zanlı tutuklandı.

Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan 'silahla yaralama'dan yargılanacak
Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Malatya'da, iş yeri kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sancaktar Mahallesinde iş yeri kurşunlama olayına karıştığı belirlenen şüpheliler M.G. ile İ.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı. İş yeri kurşunlamada kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli M.G. İstanbul'dan 15 adet çalıntı cep telefonunu getirdiğini itiraf etti, çalıntı telefonlardan 10'u ele geçirildi.

Yapılın çalışma neticesinde iki farklı mahallede meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile bir inşaattan 15 bin lira değerindeki kablo hırsızlığı olaylarının da faillerinin M.G. ve İ.Ç. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar M.G., ve İ.Ç,. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da iş yeri kurşunlamayla hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 20:13:14. #1.14#
title