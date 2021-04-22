Malatya'da iş kazasında bir çiftçi hayatını kaybetti
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde dal ile traktör arasına sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde dal ile traktör arasına sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi'ndeki kayısı bahçesini traktör ile sürmeye giden Ziya Kan'dan (48) haber alamayan yakınları bahçeye gitti.
Kan'ın, traktör ile ağaç dalı arasına sıkıştığını gören yakınları itfaiye ile 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığını kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş