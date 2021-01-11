Malatya'da inşaattan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı
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Malatya'da inşaattan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı

11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Malatya'da inşaattan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı

Malatya'da inşattan 350 kilogram bakır kablo çalan şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da inşattan 350 kilogram bakır kablo çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir inşaatta meydana gelen hırsızlık üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada inşaattan 20 bin lira değerinde 350 kilogram bakır kabloyu çalan şüpheliyi belirledi.

Zanlı, operasyonla gözaltına alınırken, çalınan bakır kablolar müştekiye teslim edildi.

Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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