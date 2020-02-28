Malatya'da inşaatlara beton dökülmesine izin
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Güncel » Malatya'da inşaatlara beton dökülmesine izin - Haber

Malatya'da inşaatlara beton dökülmesine izin

Deprem nedeniyle Malatya'da inşaatlara bir süre ara verilen beton dökülmesi yasağı kaldırıldı.

28.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:02
Malatya'da inşaatlara beton dökülmesine izin

Deprem nedeniyle Malatya'da inşaatlara bir süre ara verilen beton dökülmesi yasağı kaldırıldı.


Yapı Denetimler Birliği Malatya Şubesi Temsilcisi İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, 24 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dökülen betonların kontrol edilmesi ve soğuk kış şartları nedeniyle inşaatlarda beton dökülmesinin bir süre durdurulduğunu, şimdi ise serbest bırakıldığını bildirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler