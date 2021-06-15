Malatya'da inşaat firmasına dolandırıcılık operasyonu

Malatya'da 'dolandırıcılık' iddiasıyla suçlanan bir inşaat firmasına operasyon düzenlendi.

Malatya'da 'dolandırıcılık' iddiasıyla suçlanan bir inşaat firmasına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Malatya'da bir firmadan daire satın alan, ancak dairelerini teslim alamayarak dolandırıldıklarını ileri süren çok sayıda kişinin şikayeti üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ilgili firmaya operesyon düzenlenirken, aralarında firma sahibi ve yöneticilerinden bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı