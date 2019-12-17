Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı
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Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ilkokullarda tiyatro etkinliği düzenledi.

17.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:40
Malatya'da ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokullarda tiyatro etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Şaban sınıfımızda" adlı gösteriyi Yeşilyurt Kılıçaslan İlkokulu'nda öğrencilerle buluşturdu.

Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerden kesitlerin canlandırıldığı tiyatro gösterisinde öğrencilere Kemal Sunal'ın yardımseverlik yönü anlatıldı.

Gösterinin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
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