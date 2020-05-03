Malatya'da ilkbahar

Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerinde ilkbaharla renk cümbüşü yaşanıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerinde ilkbaharla renk cümbüşü yaşanıyor.

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden olan Darende'de doğa, yaz renklerine büründü. Tohma Kanyonu havzasında kurulu ilçenin yüksek kesimlerinde ilkbahar renkleri kendini gösteriyor.

Yüksek kesimlerde bulunan yaban çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA