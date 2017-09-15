Malatya'da, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplandı

Malatya Valisi Ali Kaban başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Kaban, Yeni Malatyaspor'un kendi sahasında yarın Bursaspor ile karşılaşacağını belirterek, oynanacak karşılaşmayla ilgili alınacak önlemler ve yapılması gereken işlemlerin konuşulduğunu belirtti.



Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, yeni inşa edilen 27 bin kişilik statta ilk kez maç oynanacağına değinen Vali Kaban, şunları kaydetti:



"Bu hususta gerçekten çok büyük gayretler sarf eden büyükşehir belediyemizin genel sekreterine ve onun altında çalışan diğer arkadaşlara teşekkürü borç biliyorum. Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok kısa bir zamanda birçok eksikliği giderip sahayı hazır hale getirdiler. Önceki gün emniyetimizin yönetiminde bu konuyla alakalı olan izin aşaması valiliğimiz tarafından onaylanarak önemli noktaya getirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeni sahada oynayabilmemiz hususundaki nihai karar verildi. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni sahamız takımımıza hayır getirir, uğur getirir, şans getirir. Yarın da güzel bir şekilde sporun temel prensiplerine uyarak, centilmence oynayarak bu maçı sahamızda alırız."



Toplantıda ilde oynanacak spor müsabakalarına ilişkin tedbirler görüşüldü, alınacak güvenlik önlemleri hakkında kararlar alındı.



Kaban, alınan kararların uygulanması ve titizlikle takibi hususunda ilgili birim yetkililerine talimat verdi.



Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, İl Sağlık Müdür Vekili Mahmut Saraç, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.