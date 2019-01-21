Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığından 2019 yılının birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Vali Baruş başkanlığında 2019 yılının 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Baruş, toplantıda yaptığı konuşmada, kurumlar tarafından çalışmaların işbirliği içinde yürütülmesi amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Toplantıda öncelikle 2018 yatırımlarının genel bir değerlendirmesini yapacaklarını ifade eden Baruş, şöyle devam etti:

"2019 yılı yatırımları hakkında ödenekler belli olmadığı için henüz 2019 yılı yatırımları üzerinde detaylı bir görüşme olmayacak. Ancak yatırım programınız belli olur olmaz bir an önce yapılacak çalışmaların ihale hazırlıklarını tamamlayarak, ihalesini gerçekleştirerek işe koyulmalıyız. Milletimizin, ülkemizin bizden beklentileri budur. Sahip olduğumuz kaynakları da en verimli şekilde değerlendirerek, vatandaşımızın yüzünü güldürecek çalışmalara imza atmalıyız. Aşamadığınız bir problem olduğu takdirde Valilik makamını bilgilendirin, biz devreye girelim ve bu çalışmaların en güzel şekilde neticelenmesi için elimizden gelen gayreti sarf edelim."

Baruş'un, 2018 yılı kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yapmasının ardından bölge müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurumların yatırımlarıyla sunumları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA