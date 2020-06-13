Malatya'da iki yük treni çarpıştı
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Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Malatya'da iki yük treni çarpıştı.

13.06.2020 06:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 06:37

Malatya'da iki yük treni çarpıştı.

Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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