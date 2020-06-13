Malatya'da iki yük treni çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Malatya'da iki yük treni çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da iki yük treninin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki yük treni çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
13.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:05

Malatya'da iki yük treninin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında iki yük treni çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Trende bulunan görevlilerden Mahmut Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında trende olduğu tespit edilen görevli Mehmet Ulutaş'a ise ulaşılamadı. Bunun üzerine kaza bölgesinde jandarma dedektör köpeği ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Vinçler yardımıyla da devrilen vagonların kaldırılması için çalışmaya başlandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olay yerine gelerek kaza ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ yönünden gelen bir yük treni ile Malatya yönünden gelen yük treninin çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Baruş, şu bilgileri verdi:

"Kazada 1 personelimiz hayatını kaybetti, 2 personelimiz yaralandı. Hastanede tedavileri devam ediyor, hayati tehlikeleri yok. 2 personelimizde ise herhangi bir yaralanma yok. Bir personelimiz kayıp durumda, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Demir yollarına ait 2 vinç çalışıyor, 2 vinç daha gelecek kara yolu tarafından. Onlarla birlikte hızlı bir enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirilecek. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de geçmiş olsun diyorum, inşallah şifaya kavuşurlar yakın zamanda. İnşallah kayıp olan personelimizden de güzel haber alırız diye ümit ediyorum."

Vali Baruş, gazetecilerin "Kazanın sebebiyle ilgili bir soruşturma yapıldı mı?" sorusu üzerine ise "O konuda yetkililer gerekli açıklamaları yapacaklardır yeri geldiğinde, şuanda bir şey söyleyemeyiz. İncelemeler sonucunda belli olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da kazadan büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, kayıp olan kişinin sağ olarak kurtarılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kazanın ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hemen bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına destek verdiğini aktaran Gürkan, kendilerine ulaşan bilgilere göre kazaya karışan trenlerden birinin Elazığ'dan gelen normal sevkli tren, diğer trenin ise sevk izni bulunmadan Malatya'dan hareket ettiği iddia edilen tren olduğunu ifade etti.

Gürkan, tüm demir yolu ailesine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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