Malatya'da iki yolcu otobüsünde 9 kilo 860 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da iki yolcu otobüsünde 9 kilo 860 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ve kaçak ürün sevkiyatını önlemeye yönelik Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

M.G.Ç'ye ait çanta ve poşette 5 paket halinde 7,5 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de başka bir yolcu otobüsünde 1 kilo 260 gram toz ve 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli K.U. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine