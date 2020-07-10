Malatya'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Malatya'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
10.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:02
Malatya'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burhan A'nın (37) kullandığı 38 JC 301 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Kendirli Mahallesi mevkisinde İlyas A. (57) yönetimindeki 55 AZS 44 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada yaralanan İlyas A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA