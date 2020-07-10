Malatya'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı Malatya'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Malatya'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Burhan A'nın (37) kullandığı 38 JC 301 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Kendirli Mahallesi mevkisinde İlyas A. (57) yönetimindeki 55 AZS 44 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yaralanan İlyas A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA