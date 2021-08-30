MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emine Dikici (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emine Dikici (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Dikici yönetimindeki 23 LU 762 plakalı otomobil önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Salih Köklü yönetimindeki 27 BOF 01 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Dikici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüleri Aydın Dikici (51) ile Salih Köklü (31) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Dikici'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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