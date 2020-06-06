Malatya'da iki otomobil çarpıştı: Baba ve 3 çocuğu yaralandı MALATYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve 3 çocuğu yaralandı.

MALATYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ç., (41) yönetimindeki 44 HS 101 plakalı otomobil ile Şirin T. (36) yönetimindeki 44 HS 101 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hasan Ç.'nin otomobili, devrildi. Hasan Ç. ile çocukları Ebrar Ç. (10), Elif Su Ç. (13) ve Egimen Ç. (6) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA