Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.O. idaresindeki 44 ACF 524 plakalı otomobil ile İ.Ü yönetimindeki 44 HS 188 plakalı otomobil Doğanşehir-Akçadağ karayolu Polat Mahallesi Yolkoru mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile her iki araçta bulunan iki kişi 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın