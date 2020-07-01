Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
01.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:09
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Furkan Y. idaresindeki 37 FF 237 plakalı otomobil ile Ömer Faruk K. yönetimindeki 23 BU 044 Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ömer Faruk K. ve aynı araçtaki Fatma K, Ahmet K. ve Yusuf A.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA