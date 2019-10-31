Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulbaki Torun'un kullandığı 46 DP 528 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GF 7522 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesinin Bostanbaşı Mahallesinde çarpıştı.
Kazada yaralanan ve otomobillerde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.