Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.R.K, yönetimindeki 01 ELR 44 plakalı otomobil Malatya - Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Güzelköy mevkiinde M.A, idaresindeki 46 BT 241 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Z.K, ve F.K, 112 Acil servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın