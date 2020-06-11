Malatya'da iki mahallede uygulanan karantina sona erdi
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Malatya'da iki mahallede uygulanan karantina sona erdi

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Malatya'da iki mahallede uygulanan karantina sona erdi
11.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:35

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yazıhan ilçesi Sürür ve Kömüşhan Mahallelerinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yapılan sağlık taraması neticesinde Sürür ve Kömüşhan Mahallelerinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 11 Haziran 2020 tarihinde saat 08.00'den itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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