Malatya'da iki mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Malatya'nın Yazıhan ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yazıhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladığı belirtildi.

Sürür ve Kömüşhan mahallelerinde Kovid-19 testi pozitif birer vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırsal mahallelerimizde geleneksel yapımızın temellerinden olan komşuluk ilişkilerinin aktif olması bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması ile sosyal izolasyonun mümkün olmadığı bir gerçektir. Bundan dolayı Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın çok sayıda kişiyle temas kurduğu değerlendirilmektedir. Salgının yayılımının önüne geçmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla 28 Mayıs 2020 tarihi saat 12.00'den itibaren ilçemiz Sürür Mahallesi'nin acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar, Kömüşhan Mahallesi'nin ise acil sağlık ihtiyaçları hariç 14 gün karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

Mahallelerdeki vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının ise Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: AA