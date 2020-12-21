İki kişi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
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İki kişi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

21.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:40
İki kişi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Malatya'da iki kişi elleri ve ayakları bağlı halde bir yamaçta bulundu.

Malatya'da iki kişi elleri ve ayakları bağlı halde bir yamaçta bulundu.

İddiaya göre, Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir yamaçta elleri ve ayakları bağlı halde iki kişiyi gören çoban, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ayakta durmakta güçlük çeken U.K. ile M.G. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından polislere bilgi verdi.

U.K. ile M.G, iki gün önce aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan M.A'nın kendilerini darbedip, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra yamaca bıraktığını ileri sürdü.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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