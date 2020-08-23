Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı iki katlı kerpiç evin duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından güvenlik amacıyla hasar gören binanın yanındaki kerpiç bina da boşaltıldı.

Öte yandan, çökme anında ailenin evde olduğu ve gürültüyü duyunca dışarı kaçtıkları öğrenildi.

Kaynak: AA