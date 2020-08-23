Malatya'da iki ilçede AK Parti 7. Olağan Kongresini yaptı Malatya'da, AK Parti'nin 7. Olağan Arapgir ve Arguvan İlçe Kongrelerini gerçekleştirdi.

Malatya'da, AK Parti'nin 7. Olağan Arapgir ve Arguvan İlçe Kongrelerini gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre AK Parti Arguvan ve Arapgir ilçelerinde 7. Olağan Kongresi gerçekleştirdi.

Arguvan'da partinin mevcut Başkanı Mehmet Tümer, Arapgir'de ise mevcut Başkan Kudret Kılıç kongrede aday olmadı.

Her iki ilçede de kongreye tek listeyle gidildi, Arguvan'da AK Parti İlçe Başkanlığına Gazi Uşen, Arapgir'de ise AK Parti İlçe Başkanlığına Ebubekir Taş seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, partinin Arapgir ve Arguvan İlçe Yönetim Kurullarının hayırlı olmasını temenni ederek, partinin ilçe kongresine seçilenlere başarıları diledi.

Kaynak: AA