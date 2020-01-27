MALATYA'DA İKİ İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
Haberler » Güncel » MALATYA'DA İKİ İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI - Haber

MALATYA'DA İKİ İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

MALATYA'DA DA 2 BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDIELAZIĞ'DA meydana gelen depremin ardından Malatya'da da hasar gören binalar oldu.

27.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:25
MALATYA'DA İKİ İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

'DA DA 2 BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

ELAZIĞ'DA meydana gelen depremin ardından Malatya'da da hasar gören binalar oldu. Malatya'da Caddesi'nde iki bina yıkılma riski sonrası boşaltıldı.

Malatya Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan iki bina yıkılma riski oluşunca boşaltıldı. Bina sakinleri, binadan çatırtı sesleri duyduklarını  ve yetkililere verdiklerini söyledi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

TAHA AYHAN/ MALATYA

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler