Malatya'da iki hasta belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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Malatya'da iki hasta belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

31.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:08
Malatya'da iki hasta belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar nedeniyle mahsur kalan iki hastayı sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar nedeniyle mahsur kalan iki hastayı sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açmak amacıyla 400 araç ve 800 personelle çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmaları 13 ilçenin kırsal mahallelerinde yoğunlaştıran karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 238 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kentte 718 yerleşim biriminden 266'sında ise yol açma çalışmaları sürüyor.

Karla mücadele ekipleri Arapgir ilçesinin Alıçlı Mahallesi'nde yaşayan koronavirüs hastası Bekir Bakır'ın (80) hastaneye ulaştırılması için kapalı yolu ulaşıma açtı.

Yeşilyurt ilçesinin Porga Mahallesi'nde ise diyaliz hastası Hasan Akbulut (29) rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitmek istedi.

Yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı belediye ekipleri iş makineleriyle yolu açarak Akbulut'u evinden alıp, 112 Acil Servis ekiplerinin bulunduğu noktaya götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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