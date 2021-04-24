Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı
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Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 8'de silah ele geçirildi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında Sude Sokak içerisinde silahlı kavga çıktı. Peş peşe silahların ateşlendiği olayda, 4 kişi kaçarak bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bekletildiği olayda, Sude Sokak içerisinde bulunan bir eve Özel harekat polis destekli operasyon düzenlendi. Burada 5 kişi gözaltına alınırken, olay sonrası kaçan 4 kişi ise Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak'ta yakalandı.

Emniyet Müdür Yardımcısı ile Asayiş Şube Müdürünün de katıldığı yaralananın olmadığı operasyonlarda biri kadın 9 kişi gözaltına alınırken, 8'de silah ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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