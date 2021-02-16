Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.Y. ile yoldan geçen M.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler K.D. ile M.A. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş