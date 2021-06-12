Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı Malatya'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu iki grup Otçu Sokak'ta karşılaştı. İki grubun arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklarında kullanıldığı olayda vücutlarının çeşitli yerlerine darbe alan 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2 kişi Şehit İhsan Alpay Sokak'taki ikametine sığınırken, ihbar üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 19 yaşındaki Edip Ahmedi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer 2 yaralıda Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Edip Ahmedi'nin sağlık durumun ciddiyetini koruğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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