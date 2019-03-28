Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 6 Yaralı

MALATYA'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Güven yönetimindeki 44 AG 311 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Emre Alçin'in kullandığı 44 AAL 175 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Güven ve yanındaki Bayram Gür yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İkinci kaza ise yine akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Cangir yönetimindeki 44 D 5491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Yasin Cangir ile otomobildeki Murat Polatlı, Yakup Yıldırım ve Miraç Yıldırım yaralandı. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Her iki kazada yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - Malatya

Kaynak: DHA