Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı
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Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı

İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda araç ise isabet aldı.

Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda araç ise isabet aldı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana gelen ilk olayda, Ümran Sokak içerisinde ilerleyen 30 yaşlarında biri kişi rastgele açılan ateş sonucu yüz kısmına aldığı isabet neticesinde hafif şekilde yaralandı. Şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı olayda, yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler olayın şüphelisini kısa sürede yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabaha karşı Tandoğan Mahallesi'nde meydana gelen bir başka olayda ise Çöşnük Kavşağı mevkiinde bir sitenin otopark bölümünde park halinde bulunan ilk belirlemelere göre 8 araç kurşunların hedefi oldu.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan ve tüfek kartuşu bulurken, olayın bir kavga sonucu mu yoksa araçlar hedef gözetilerek mi meydana geldiğini araştırıyor.

Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı
Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı
Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı
Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı
Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı
Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı
Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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