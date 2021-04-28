Malatya'da iki aile arasındaki kavgada 10 kişi yaralandı

Malatya'da iki aile arasında çıkan sopalı kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aile arasında çıkan sopalı kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan biri ağır 10 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşılaşan taraflar arasında yeniden kavga çıktı.

Güvenlik güçleri gerekli tedbirleri alarak tarafları ayırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş