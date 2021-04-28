Malatya'da iki aile arasında su kavgası: 10 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da iki aile arasında su kavgası: 10 yaralı

Malatya'da iki aile arasında su kavgası: 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da iki aile arasında su meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 10 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aile arasında su meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden su meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi darbeler sonucu yaralanırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede iki aile yakınlarının karşılaşması sonrasında kavga tekrar alevlenirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tedavisi tamamlanan birkaç kişinin taburcu edildiği olayda, 4 yaralı da kentte çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Hakan Altun
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da iki aile arasında su kavgası: 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:36:27. #1.15#

title