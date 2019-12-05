Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı

05.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:22

Malatya'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımında bulunuldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu İlkokulu'nu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere 800 çift ayakkabı dağıttı.

Sadıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin kış aylarında okullarına rahat bir şekilde gidip gelebilmeleri için destek olduklarını belirtti.

En büyük gayelerinin öğrencilerin başarısı olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "İnşallah bu öğrencilerimiz büyük başarılar elde ederek güzel yerlere gelirler. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, personeller ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA