Malatya'da ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak
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Battalgazi, Yeşilyurt, Kızılay, Malatya, Güncel, Haber

Malatya'da ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak

Malatya'da ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 2 bin kişiye evlerinde teslim edilecek.

24.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:46
Malatya'da ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak

Malatya'da ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 2 bin kişiye evlerinde teslim edilecek.

Valilik koordinesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, İnönü Üniversitesi, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin iş birliğiyle hazırlanan günlük sıcak yemekler, kentte yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerin götürülecek.

Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler üniversitenin sosyal tesislerinde hazırlanan yemekleri inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması için 12 araçlık bir filo oluşturulduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tetbirleri kapsamında bazı uygulamaların hayata geçirildiğini dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Bazı yaşlı büyüklerimizin yakınları da çevrelerinde olmadığından yemeklerini kendileri pişirememe noktasında ihtiyaç sahibiler. Ramazan ayında soframıza giderek, sıcak çorbaya kaşığımızı sallayabiliyoruz ama bunu yapamayan insanlar da var. Bunu düşünerek yola çıktık. Şimdilik Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 690 aile tespit ettik. Buradan yaklaşık 2 bin kişiye günlük yemek çıkarılacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da ramazanın birlik, bereket ve rahmet ayı olduğuna dikkati çekerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların Valilik, Kızılay, Büyükşehir ile Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin çağrı merkezlerini arayarak sıcak yemek talebinde bulunabileceğini söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak için üniversitenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade etti.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın da el birliğiyle hazırlanan sıcak yemeklerin belediyelerin desteğiyle dağıtılacağını aktardı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise sıcak yemekle kimsesi olmayan vatandaşları iftar sofrasında sevindirmiş olacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

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