Malatya'da İdlib için yardım malzemesi toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Malatya'da İdlib için yardım malzemesi toplandı

12.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:16
Malatya'da İdlib için yardım malzemesi toplandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında İdlib için yardım toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında İdlib için yardım toplandı.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki çadır kentlerde zor şartlar altında hayatlarını devam ettiren Suriyelilere yönelik Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde toplanan yardımlar özenle hazırlanıyor.

Kent merkezindeki Gençlik Merkezlerinde yeniden paketlenen kıyafet, ayakkabı, mont gibi yardım malzemelerini İdlib'e gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Beydağı Gençlik Merkezini ziyaret ederek, yardım kampanyası kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Yardım kampanyasında görev alan gönüllü gençlere teşekkür eden Kayhan, "Toplanan giyim malzemelerini yaklaşık 30 gönüllü gencimiz,gönüllü gençlik liderlerimizin destekleriyle paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladı. Bu anlamlı projeye destek veren tüm gönüllülerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza şahsım kurumumuz ve bakanlığımız adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Bülent Turan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da İdlib için yardım malzemesi toplandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:23:10. #1.15#
title