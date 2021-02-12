Malatya'da İdlib için yardım malzemesi toplandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında İdlib için yardım toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında İdlib için yardım toplandı.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki çadır kentlerde zor şartlar altında hayatlarını devam ettiren Suriyelilere yönelik Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde toplanan yardımlar özenle hazırlanıyor.

Kent merkezindeki Gençlik Merkezlerinde yeniden paketlenen kıyafet, ayakkabı, mont gibi yardım malzemelerini İdlib'e gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Beydağı Gençlik Merkezini ziyaret ederek, yardım kampanyası kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Yardım kampanyasında görev alan gönüllü gençlere teşekkür eden Kayhan, "Toplanan giyim malzemelerini yaklaşık 30 gönüllü gencimiz,gönüllü gençlik liderlerimizin destekleriyle paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladı. Bu anlamlı projeye destek veren tüm gönüllülerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza şahsım kurumumuz ve bakanlığımız adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur