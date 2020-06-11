Malatya'da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 113 ekip, 382 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar" uygulaması kapsamında 489 iş yeri denetlendi, 214 araç kontrol edildi.

Bin 944 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, aranan 3 şüpheli yakalandı, 5 araca 1195 lira idari para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ile diğer mevzuat kapsamındaki konulara uymayan 14 kişiye de işlem yapıldı.

Kaynak: AA