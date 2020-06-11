Malatya'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması
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Malatya'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Malatya'da polis ekiplerince yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 489 iş yeri denetlenirken aranması bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması
11.06.2020 00:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:30

Malatya'da polis ekiplerince yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 489 iş yeri denetlenirken aranması bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 13.00 ile 21.00 saatleri arasında 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı. 113 ekip 382 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 489 iş yeri denetlenirken, bin 944 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Aranması bulunan 3 şüphelinin yakalandığı, uygulamalarda ayrıca sosyal mesafe kuralları ile mevzuat kapsamında diğer kurallara uymayan toplam 14 şahsa ceza kesilirken, kontrolü yapılan 214 araçtan 5 araca bin 195 TL cezai işlem uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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