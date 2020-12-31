Malatya'da huzur ve güven uygulaması

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve uygulamasında 4 bin 948 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 5 şüpheli yakalandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve uygulamasında 4 bin 948 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında kentte 112 ekip ve 493 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Ekipler, 4 bin 948 kişinin kimlik sorgusunu yaparak aranan 5 şüpheliyi yakaladı, yoklama kaçağı olan 5 kişiye de işlem yaptı.

Denetimlerde 1910 aracı kontrol edildi, 220 araca cezai işlem uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi.

Yapılan uygulamalarda 1 adet havalı tabanca ile 189 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş