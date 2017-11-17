Malatya'da "Huzur Kenti Malatya" Vurgusu

MALATYA(İHA) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanlığına seçilen Ramazan Bülent Avşar ziyaretlerine devam ediyor. Avşar, il teşkilatı ile birlikte Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Ural ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Avşar, Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Başkanlığına seçilmesinden sonra ziyaretlerine devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Ömer Ural'ı ziyaret eden Avşar, burada yaptığı açıklamada, "İl teşkilatımızla birlikte Malatya İl Emniyet Müdürümüz Dr. Ömer Ural ziyaret ediyoruz, huzur kenti olan Malatya yapmış oldukları güzel hizmet den dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya'mız huzur kenti. Polislerimiz yedi yirmi dört görevlerinin başında hizmet yapıyorlar. Gece gündüz demeden görevlerinin başındalar. Emniyetimizi yeni hizmet binasında ziyaret ediyoruz. Malatya il Emniyet Müdürümüz Dr. Ömer Ural ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.



Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Ural ise ziyaretlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il Başkanlığına seçilen Ramazan Bülent Avşar ve ekibine teşekkür etti. - MALATYA