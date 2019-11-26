Malatya'da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı

26.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:59

Malatya'da işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.



Malatya il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mahrukatçılar Sokak'ta bulunan bir işyerinde hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen T.Y. ve R.U. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Öte yandan Emeksiz Caddesi'nde 'güveni kötüye kullanma' yöntemiyle R.S.'nin bir miktar parasını çalan Suriye uyruklu E.T. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. E.T. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA