Malatya'da hırsızlık ve gasp suçlamasıyla bir kişi tutuklandı
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Malatya'da hırsızlık ve gasp suçlamasıyla bir kişi tutuklandı

Malatya'da hırsızlık ve gasp suçlamasıyla bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da hırsızlık ve gasp olayına karışan bir zanlı tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık ve gasp olayına karışan bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte güveni kötüye kullanma, açıktan hırsızlık ve gasp olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli R.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

R.D'nin Osmaniye'de de benzer olaylardan 4 suç dosyası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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