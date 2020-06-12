Malatya'da hırsızlık şüphelileri kepçenin camında yazan telefon numarasıyla yakalandı Malatya'da hırsızlık şüphelisi 2 zanlı, kullandıkları iş makinesinin camında yazan telefon numarası sayesinde yakalandı.

Malatya'da hırsızlık şüphelisi 2 zanlı, kullandıkları iş makinesinin camında yazan telefon numarası sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kepçe kırıcı aparatının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki 67 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Söz konusu aparatın başka bir kepçe tarafından bölgeden alınarak boş bir araziye bırakıldığı tespit eden ekipler, kepçenin üzerinde yazan cep telefonu numarasıyla şahısları tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA