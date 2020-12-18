Malatya'da hırsızlık operasyonuna 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da hırsızlık operasyonuna 2 gözaltı

18.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:02
Malatya'da hırsızlık operasyonuna 2 gözaltı

Malatya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 2 çapa motoru, 3 motorlu testere, 3 elektronik terazi ve 2 elektrikli hidrofor motoru ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Öykü Çelik Cansu Dere Hakan Taşıyan
Spor Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da hırsızlık operasyonuna 2 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:05:04. #1.15#
title