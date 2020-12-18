Malatya'da hırsızlık operasyonuna 2 gözaltı

Malatya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 2 çapa motoru, 3 motorlu testere, 3 elektronik terazi ve 2 elektrikli hidrofor motoru ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine