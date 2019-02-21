Malatya'da Hırsızlık İddiası
Malatya'da 2 şüpheli, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.
Malatya'da 2 şüpheli, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görgü Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında metruk Vagon Onarım Fabrikası'nın lojmanlarında 2 şüpheli bulunduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheliler M.Y.A. ve M.Ş'yi fabrikanın metruk lojmanlarına ait demirleri sökerek götürmeye çalıştığı sırada yakaladı.
Kaynak: AA