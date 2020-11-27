HES yükleme havuzunun duvarı çöktü
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HES yükleme havuzunun duvarı çöktü

27.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:49

Malatya'nın Darende ilçesinde hidroelektrik santralindeki (HES) yükleme havuzunun duvarı çöktü.

Malatya'nın Darende ilçesinde hidroelektrik santralindeki (HES) yükleme havuzunun duvarı çöktü.

Ilıca Mahallesi'nde özel firmanın işlettiği Güdül 2 HES'e ait 10 bin metreküplük yükleme havuzunun duvarı, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun haber verilmesi üzerine kanaldaki su kesildi, taşan su santralin içine doldu.

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Olayda santral kullanılamaz hale geldi, çevredeki meyve bahçeleri taşkında zarar gördü.

Çalışanlar, gürültüyü duyarak santrali tahliye etti.

Taşkında zarar gören santralde temizlik çalışmaları başlatıldı.

HES yükleme havuzunun duvarı çöktü
HES yükleme havuzunun duvarı çöktü
HES yükleme havuzunun duvarı çöktü
HES yükleme havuzunun duvarı çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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