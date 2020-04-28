Malatya'da hemzemin geçitteki kazada pikap sürücüsü yaralandı
Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı pikap sürücüsü yaralandı.
28.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:00
Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı pikap sürücüsü yaralandı.
Sivas-Hatay seferini yapan "43403" numaralı yük treni, Akçadağ ilçesi Yazgan mevkisindeki hemzemin geçitte Mehmet Kurukafa (39) yönetimindeki 07 LDY 48 plakalı pikaba çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan pikabın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA